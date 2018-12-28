Haftalar sonra ortaya çıktı! Cocu ile Comolli arasında kriz

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendikten sonra lige Bursa galibiyetiyle başlayan ancak sonrasında Malatya ve Göztepe yenilgileriyle şoka uğrayan Fenerbahçe'de umutsuzluk rüzgarları çoktan esmeye başlamıştı. Fakat yeniden evine dönen Fenerbahçe, Kayseri galibiyetiyle taraftarına yeni bir çıkışın müjdesini vermeyi hedefliyordu.

ÇÖKÜŞ HIZLANDI

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Fenerbahçe 2. yarıda darmadağı oldu ve maçı inanılmaz savunma ve kaleci hatalarıyla 3-2 kaybetti. Her şeyden önemlisi takımın mücadele gücünün her geçen gün azalması Cocu'nun da dikkatini çekiyordu. Kurulan kadrodan mutlu olmayan Hollandalı teknik direktör, takımdaki mental çöküşe de dur diyemiyordu.

SONUNDA PATLADI!

O güne kadar birçok şeyi içine atan ve sesini yükseltmeyen Hollandalı teknik adam, Comolli ile arasında olan sürtüşmesi ilk kez dışarı yansıttı. Transfer politikasını beğenmeyen Cocu, Comolli'nin odasına giderek Fransız futbol adamına çıkıştı.

Cocu, "İmza atmadan önce bana verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız. İstediğim oyuncuları almadığınız gibi takımda kalmasını istediğim Josef'i de sattınız. Yaptığınız transferleri anlamakta güçlü çekiyorum. Bu takım geçen seneden daha zayıf durumda" dedi.

Deplasmanda alınan Konya galibiyeti stresi biraz azaltsa da takımın geriye düştükten sonra toparlanmayı başaramaması, mental zayıflığın, özgüvensizliğin iyice artmasını engelleyemedi. Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbol biraz teselli olsa da istikrar bir türlü sağlanamadı. Rize yenilgisi ve iç sahadaki Ankaragücü hezimetinin ardından yönetim hiç şık olmayan bir tarzda resmi siteden "Cocu ile yolları ayırdık" açıklaması yaptı.