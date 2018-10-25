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Haftanın açılış maçı Halil Umut Meler'in

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem  Kurulundan yapılan açıklamaya  göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

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