Haftanın açılış maçı Halil Umut Meler'in
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 10. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
27 Ekim Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
28 Ekim Pazar:
13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Halis Özkahya
20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Hüseyin Göçek
29 Ekim Pazartesi:
20.00 Akhisarspor-Göztepe: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
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