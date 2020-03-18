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Spor

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 27'nci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

DHA18 Mart 2020 Çarşamba 12:27 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:27
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Haftanın açılış maçı olan Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.

27’nci haftada düdük çalacak hakemler şöyle:

20 MART CUMA

20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

21 MART CUMARTESİ

14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)

17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)

22 MART PAZAR

13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)

16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)

19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

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