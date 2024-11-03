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Spor

Haftanın maçının VAR'ı belli oldu! TFF açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta VAR olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

IHA3 Kasım 2024 Pazar 12:24 - Güncelleme:
Haftanın maçının VAR'ı belli oldu! TFF açıkladı
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Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Zorlu mücadelede VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan'a AVAR olarak Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

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