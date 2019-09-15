Hagi Galatasaray'a göz kırptı
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Hagi’nin 2000- 01 sezonunda Monaco’ya attığı golü paylaştı ve taraftarlara “Hagi, G.Saray tarihinin en iyi oyuncusu mu?” sorusunu yöneltti.
AKŞAM
UEFA Şampiyonlar Ligi sosyal medya hesabı, Hagi’nin 2000- 01 sezonunda Monaco’ya attığı golü paylaştı ve taraftarlara “Hagi, G.Saray tarihinin en iyi oyuncusu mu?” sorusunu yöneltti.
Bunun üzerine, Hagi, “Avrupa’nın en güzel ve en görkemli stadyumunda Galatasaray’la birlikte yeni başarılara imza atmayı çok isterdim” diyerek hocalık için Cim-Bom’a göz kırptı.
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