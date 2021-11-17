Hagi'den ''Romanya teknik direktörlüğü'' iddiasına cevap

Star.com.tr 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:39 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:39

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan ve Katar'da düzenlenecek olan turnuvaya katılamayacak olan Romanya Milli Takımı'nda, teknik direktör Mirel Radoi'nin görevi bırakacağını açıklamasının ardından gündeme Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'nin ismi geldi. Romanya futbolunun birçok otoritesi için tek çözüm Hagi gibi görünüyor ancak Rumen teknik adam bu ihtimale çok sıcak bakmıyor.

HAGİ: BENİM BİR PROJEM VAR, ROMANYA FUTBOLUNU DESTEKLİYORUM

Şu anda Romanya 1. Ligi takımlarından Farul Constanta'nın başında olan 56 yaşındaki teknik direktör, "Ben zaten Romanya futbolunu destekliyorum" diyerek önceliğinin kendi takımı olduğunu söyledi.

Rumen basınına konuşan Hagi'nin açıklamaları şöyle:

"Ben Romanya futboluyla hala ilgileniyorum, bir projem var ve onu geliştiriyorum. Başka bir işim var ve onun için çalışıyorum. Son 12 yılda otomatik olarak Romanya futbolunu ve federasyonu destekliyorum. Çoğu oyuncuyu tedarik ediyorum. Her gün çalışıyorum, antrenman yaptırıyorum. Gelen oyuncuları çıkardım ve bir takım kurdum. Bu projeyi destekleyen benim. Kulüpler Romanya Futbol Federasyonu'nun temel direkleridir."

"BENİM İÇİN KOLAY DEĞİL"

Hagi, Romanya Milli Takımı teknik direktörlüğü için Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkilinin kendisini aday gösterdiği iddialarıyla ilgili bir soru üzerine ise "Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece fikrimi söyledim. Benim için kolay değil, benim için zor. Farul Constanta benim için önemli bir proje" diyerek takımından ayrılmasının kolay olmayacağını belirtti.