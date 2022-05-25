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Spor

Haji Wright Antalyaspor'da kalmak istiyor

Antalyaspor'da geçen sezon kiralık olarak oynayan Haji Wright (24), takımda kalma isteğini kulübe iletti.

DHA25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:24 - Güncelleme:
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Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcuların sözleşme tarihi 31 Mayıs'ta sona erecek. Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona erecek futbolcularla ilgili gelecek sezon planlamasına hız verildi. Sezon başında Sönderjyske'den kiralanan ABD'li forvet Haji Wright'ın takımda kalması için kırmızı beyazlılar görüşmelere başladı. Haji Wright da kulübüyle görüşerek, Antalyaspor'da forma giyme isteğini belirtti.

Ligde 32 maçta 14 gol atıp 2 asist yaparak performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Haji Wright'ın, gelecek sezon da Antalyaspor forması giymesi hedefleniyor.

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