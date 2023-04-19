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Spor

Haji Wright: Enner Valencia'yı yakalayamayabilirim

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile karşılaşan Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Haji Wright maç sonu açıklamalarda bulundu.

19 Nisan 2023 Çarşamba 19:33 - Güncelleme:
Haji Wright: Enner Valencia'yı yakalayamayabilirim
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Antalyaspor'un golcü isimlerinden Haji Wright, Süper Lig'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

Gol krallığı yarışı ile ilgili olarak konuşan Wright, "Enner Valencia'yı yakalayamayabilirim ama kendi hedeflerim var. Gollerime devam edeceğim. Bireysel hedeflerim uğruna daha çok savaşacağım." sözlerini sarf etti.

Wright bu sezon ligde 17 kez fileleri havalandırdı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ise 27 golü bulunuyor.

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