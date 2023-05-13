Haji Wright transferinde Fenerbahçe'ye sürpriz rakip

Antalyaspor, sezon sonunda satmaya hazırlandığı Haji Wright için Fenerbahçe'ye haber göndermişti. İskoçya'dan Rangers'ın da çok istediği ABD'li golcü için yeni bir gelişme yaşandı.

Geçen sezonun başında Danimarka ekibi SönderjyskE'den kiralanan Haji Wright, Antalyaspor formasıyla gösterdiği performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştı. Sezonu 15 gol ve 2 asistle tamamlayan, ardından da SönderjyskE'ye dönen başarılı futbolcunun yeni adresi merak ediliyordu. 25 yaşındaki futbolcu için dört büyükler de devreye girmişti. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ciddi bir transfer yarışında bulunmuş ancak sürpriz bir hamleyle Antalyaspor, Wright'ın bonservisini almıştı.

8 MİLYON EURO ARTI YÜZDE 15 PAY

Sezonun sona ermesine sayılı günler kala Haji Wright'a sürpriz bir talip çıktı. Sezon başında Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı 4 milyon Euro bedelle renklerine bağlayan Glasgow Rangers, 25 yaşındaki oyuncuyu bir süredir takip ediyordu. İskoç temsilcisinin 7 milyon Pound yani yaklaşık 8 milyon Euro'luk bonservis artı bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay teklifiyle Antalyaspor'un kapısını çaldığı belirtildi.

FENERBAHÇE'YE HABER GÖNDERİLMİŞTİ

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında kadrosuna katamadığı Haji Wright'ı yaz döneminde transfer edebilir. Antalyaspor, yurt dışından gelen teklifler sonrası Fenerbahçe'ye de haber göndermişti. Yönetim, henüz hamle yapıp yapmama konusunda karar vermedi. Ancak Akdeniz ekibinin ocak ayındaki 10 milyon Euro talebinden geri adım atması halinde Sarı-Lacivertliler'in de devreye girmesi bekleniyor. Haji Wright için şu anda en istekli kulübün İskoç devi Glasgow Rangers olduğu öğrenildi. Ancak ABD'li yıldızın gönlünün Fenerbahçe'ye imza atmaktan yana olduğu iddia edildi.

PARA VE TAKAS

Wright, hem kariyeri hem de ekonomik açıdan Sarı-Lacivertliler'in kendisi için çok daha iyi bir seçenek olacağına inanıyor. Fenerbahçe, Antalyaspor Yönetimi'nin pazarlıklarda ılımlı olması halinde para ve oyuncu takası formülüyle bu işi bitirmeye çalışabilir.