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Spor

Hajime Moriyasu: Geleceğimiz oldukça parlak görünüyor

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda eden Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Aralık 2022 Salı 00:52 - Güncelleme:
Hajime Moriyasu: Geleceğimiz oldukça parlak görünüyor
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Japonya teknik direktörü Hajime Moriyasu, Hırvatistan'a penaltılarla yenildikleri maçın ardından konuştu.

Moriyasu maç sonu açıklamasında geleceğe dair umut dolu mesajlar vererek, "Çeyrek finale kalmayı başaramadık ancak oyuncular bana bunu yapabileceklerini göstermişlerdi. Almanya ve İspanya'yı yenerek güven kazandık ve öyle devam ettik. Bahane üretmiyoruz ve daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Geleceğimiz oldukça parlak görünüyor." sözlerini kullandı.

Almanya ve İspanya karşısında ikinci yarıda oynadıkları oyunla galibiyet elde etmelerine atıfta bulunan Moriyasu, "O maçlarda yapabildik ancak bu kez ikinci yarıda maçı kazanmayı başaramadık. Dünya standartlarında oynadık ama hala Avrupa takımlarıyla aramızda mesafe var, onların gerisindeyiz. Bir gün arayla süper kahraman olamayız." diyerek açıklamalarını tamamladı.

  • Hajime Moriyasu
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