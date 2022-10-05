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Spor

Hakan Çalhanoğlu 1-0 Barcelona

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında sahasında Barcelona'yı milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 85 dakika sahada kaldı.

5 Ekim 2022 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu 1-0 Barcelona
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Inter, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Milli futbolcumuz, kaleci Stegen'i ceza sahası dışından avladı.

Hakan Çalhanoğlu, 85 dakika sahada kalırken, bu dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

Öte yandan Barcelona'nın Pedri ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından Pedri'den önce Fati elle oynadığı gerekçesiyle sayılmadı.

Bu sonucun ardından Inter, grupta 6 puana yükseldi. Barcelona 3 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Barcelona, sahasında Inter'i ağırlayacak.

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