Hakan Çalhanoğlu, Andorra karşısında hayal kırıklığı yarattı

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Grubun en zayıf halkalarından biri olan Andorra’yı 89’da deviren milli takımda tecrübeli orta saha Hakan Çalhanoğlu’nun sergilediği performans eleştiri konusu oldu. 2 yıldır Milan’da top koşturan ve oynadığı futbolla İtalyan taraftarların da tepkisi çeken Hakan, ay yıldızlı formayla yine bekleneni veremezken 25 yaşındaki ‘10’ numaranın maç sonunda ‘Kaliteme güveniyorum, arkadaşlarımla uyumsuzluk yaşıyorum’ sözleri futbolseverler tarafından pek inandırıcı gelmedi.

HAKAN ÇIKTI YUSUF KENDİNE GELDİ

Her transfer sezonunda Milan camiasının ‘Gönderin bir an önce gitsin, mutlaka satılmalı’ tavırlarıyla karşı karşıya kalan Hakan Çalhanoğlu’nun kötü futbolunun yanı sıra, oyuncunun Andorra maçında tüm duran topların başına geçmesi ve bu topları iyi kullanamaması Yusuf Yazıcı potansiyelinin farkında olan taraftarların sabrını taşırdı. Mücadelenin 80.dakikasında yerini Emre Kılınç’a bırakan ve o dakikadan sonra ipleri eline alan Yusuf’un attığı korner sonrası Ozan Tufan’ın kafasıyla gol bulan Türkiye derin bir nefes alırken, Şenol Güneş’in Moldova karşısında Hakan Çalhanoğlu’na şans verip vermeme planı ise şimdiden merak konusu oldu.