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Spor

Hakan Çalhanoğlu Arsenal ile imzalıyor! Premier Lig...

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Arsenal devreye girdi. İngiliz basınının iddiasını göre Arsenal, Hakan'a imza attırmaya çok yakın.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:52 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 18:52
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Hakan Çalhanoğlu ısrarı devam ediyor. İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre Londra ekibi, milli yıldızımız ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Arsenal'in kiralık olarak kadroda bulunan orta saha oyuncuları Dani Ceballos ve Martin Odegaard'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı ve Hakan'ı onların yerine düşündüğü belirtildi.

20 GOLE DİREK KATKI YAPTI

Milan ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu kırmızı siyahlılarla henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Arsenal'in yanı sıra PSG, Manchester United, Chelsea, Inter ve Juventus ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibiyle bu sezon çıktığı 39 maçta 9 gol 11 asistlik performansıyla 20 gole direk katkı yapmayı başardı.

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