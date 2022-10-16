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Spor

Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter 3 puanı kaptı

Serie A'nın 10. hafta maçında Inter, Salernitana'yı 2-0 yenerek ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. 89 dakika sahada kalan Hakan Çalhanoğlu bir asist yaptı.

AA16 Ekim 2022 Pazar 16:26 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter 3 puanı kaptı
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Inter, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta şampiyonluk adaylarından Inter, orta sıralardaki Salernitana'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, 14. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Inter, 58. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun derinlemesine uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Nicolo Barella ile skoru 2-0'a getirdi.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 89. dakikada yerini Matteo Darmian'a bıraktı.

Maçta başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Inter, haftalar sonra ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. Mavi-siyahlı takım, puanını 18'e yükseltti ve 7. sırada yer aldı. Inter, 24 puanlı Atalanta'nın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Salernitana ise ligdeki 4. yenilgisini Inter'den alırken, 10 puanla 12. sırada kaldı.

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