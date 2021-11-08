Hakan Çalhanoğlu attı ama Inter'e yetmedi

8 Kasım 2021 Pazartesi 00:51 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 00:51

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Milan ile Inter derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada sessizliği 11. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltı golüyle bozarak Inter'i öne geçirdi. Dakikalar 17 olduğunda De Vrij'in kendi kalesine attığı golle maça eşitlik geldi. 27. dakikada Inter bir penaltı daha kazandı. Lautaro Martinez'in vuruşunu kaleci Tatarusanu çıkararak gole izin vermedi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için hamleler yapsa da başarılı olamadı ve kritik derbi mücadelesi 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Milan, Napoli'nin puan kaybettiği haftayı değerlendiremeyerek 32 puana yükseldi ve zirveyle puanları eşitledi. Inter ise puanını 25'e yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı.