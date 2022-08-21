Hakan Çalhanoğlu attı, Inter 3 puanı 3 golle aldı

Serie A'nın ikinci haftasında Inter, sahasında Spezia ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter, 3-0'lık skorla kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Lautaro Martinez, 52. dakikada milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve 82. dakikada Joaquin Correa attı.

Bu sonucun ardından Inter, 2'de 2 yaptı ve ligde puanını 6'a yükseltti. Spezia, 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Lazio deplasmanına gidecek. Spezia, sahasında Sassuolo'yu ağırlayacak.