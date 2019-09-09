Performansına yönelik eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Hakan Çalhanoğlu şunları söyledi: Eleştirileri görüyorum. Bana, ‘Milan’da oynadığın gibi Milli Takım’da oynamıyorsun’ diyorlar. Takım arkadaşlarımla beraber uzun süre çalışmıyoruz. Bazen arkadaşlarımla anlaşamıyoruz sahada. Bazen de istediğim oyunu oynayamıyorum. Önemli olan ben değilim, önemli olan milli takımın kazanması. İlerleyen zamanda inşallah katkıda bulunacağım. Kendimden hiç şüphem yok. Çekinmiyorum da. Yorumları okuyorum bazen. Okuyup geçiyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. İleriye adım atmak için daha çok çalışmalıyız. Kalitemi biliyorum.

(Akşam)