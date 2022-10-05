Hakan Çalhanoğlu: Benim için çok önemli bir gol oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı deviren golü kaydeden Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda konuştu.

Çalhanoğlu maç sonu açıklamasında, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarımız bize büyük destek verdi, onlara bir karşılık vermeliydik. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Uzun süredir çok çalıştığını ve 2016'dan beri Şampiyonlar Ligi golü atmadığını belirten Hakan, "2016'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde gol atmamıştım. Benim için çok önemli bir gol oldu. Çok çalıştım ve golümü attığım için çok mutluyum. Sakin kalmalı ve maç maç düşünerek devam etmeliyiz." diyerek açıklamalarını tamamladı.