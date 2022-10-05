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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Benim için çok önemli bir gol oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında sahasında Barcelona'yı 1-0 yenen Inter'de galibiyeti getiren golü atan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

5 Ekim 2022 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Benim için çok önemli bir gol oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı deviren golü kaydeden Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda konuştu.

Çalhanoğlu maç sonu açıklamasında, "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarımız bize büyük destek verdi, onlara bir karşılık vermeliydik. Böyle devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

Uzun süredir çok çalıştığını ve 2016'dan beri Şampiyonlar Ligi golü atmadığını belirten Hakan, "2016'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde gol atmamıştım. Benim için çok önemli bir gol oldu. Çok çalıştım ve golümü attığım için çok mutluyum. Sakin kalmalı ve maç maç düşünerek devam etmeliyiz." diyerek açıklamalarını tamamladı.

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