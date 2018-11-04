Hakan Çalhanoğlu devre arasında yeniden Almanya'nın yolunu tutacak

Milan’ın hocası Gattuso’nun 4-3-3 sistemine geçmesinin ardından yedek bıraktığı Hakan’ın, yeniden Almanya’ya dönebileceği yazıldı. RB Leipzig ve Frankfurt’un, 2017’de 21 milyon Euro’ya Bayer Leverkusen’den transfer edilen yıldız futbolcuya talip olduğu belirtildi.