Hakan Çalhanoğlu devre arasında yeniden Almanya'nın yolunu tutacak
İtalya’nın yüksek tirajlı spor gazeteleri arasında yer alan Tuttosport’un haberine göre Milan’da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun, devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
Milan’ın hocası Gattuso’nun 4-3-3 sistemine geçmesinin ardından yedek bıraktığı Hakan’ın, yeniden Almanya’ya dönebileceği yazıldı. RB Leipzig ve Frankfurt’un, 2017’de 21 milyon Euro’ya Bayer Leverkusen’den transfer edilen yıldız futbolcuya talip olduğu belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.