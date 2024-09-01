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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden takip etti.

1 Eylül 2024 Pazar 20:20 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi
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Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında ise sürpriz bir isim yer aldı.

HAKAN VE MONTELLA TRİBÜNDE

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.

İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi de tribündeydi.

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