Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor maçını izledi

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı takip edenler arasında ise sürpriz bir isim yer aldı.
HAKAN VE MONTELLA TRİBÜNDE
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Eyüpspor - Trabzonspor müsabakasını tribünden izledi.
İstanbul'da toplanacak milli takım kampında yer alacak tecrübeli futbolcu, Süper Lig mücadelesini yerinde takip etti.
Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve ekibi de tribündeydi.