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Hakan Çalhanoğlu FFP kurbanı oluyor

UEFA Finansal Fair-Play kıskacında olan Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu satabilir.

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İtalyan devi Milan'ın, A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu satabileceği iddia edildi.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Milanlı yetkililer hem UEFA Finansal Fair-Play, hem de maddi olarak zorlanması gerekçesiyle Hakan'ı satabilir.

Ocak ayında Lucas Paqueta'ya imza attırmayı planlayan Milan, vereceği bonservis ücreti nedeniyle mali olarak sıkışmak istemiyor.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nu satmak için Milanlı yetkililerin 15 milyon eurodan pazarlıklara başlayacağı haberin detaylarında aktarılırken, Alman Ligi ekiplerinden RB Leipzig ve Schalke 04'ün kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu bu sezon 15 kez terlettiği Milan formasıyla 1 gol 7  asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

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