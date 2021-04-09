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Spor

Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor! Anlaşma sağlandı

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımıyla sözleşme yenileme konusunda son aşamaya geldiği iddia edildi. İtalya basınına göre imza an meselesi.

09 Nisan 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 20:26
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İtalya Serie A'da Milan'ın yıldız orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ve menajerinin uzun süredir kulüple yaptıkları görüşmelerin pozitif olarak son bulma aşamasında olduğu kaydedildi. İtalyan medyasındaki haberlere göre Milan Hakan Çalhanoğlu'nun istediği yıllık 5 milyon euroluk maaş talebini kabul etmek üzere...

27 yaşındaki oyuncu ile Milan uzun süredir yeni sözleşme konusunda görüşmelerde bulunuyordu. Milano ekibi yıllık 4 milyon euro'da ısrar ediyordu. Piyasa değeri 35 milyn euro olarak gösterilen Milli futbolcunun Milan ile olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Hakan bu sene çıktığı toplam 34 maçta 7 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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