Inter ile bu sezon sakatlıklarla boğuşsa da verimli günler geçiren Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

Calciomercato.it'in haberine göre; milli yıldızımız, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi.

INTER EN AZ 50 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bayern Münih'in tecrübeli futbolcuya ilgisi olduğunu bilen Çizme yönetimi, bu transferden 50-55 milyon Euro arası bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan başarılı orta saha, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.