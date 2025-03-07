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  • Hakan Çalhanoğlu, Inter'e veda ediyor! Bonservis bedeli belli oldu
Spor

Hakan Çalhanoğlu, Inter'e veda ediyor! Bonservis bedeli belli oldu

Inter'de başarılı günler ancak bir yandan da sakatlıklarla boğuşan Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibi kararını verdi. Bayern Münih'in ilgisinin olduğu milli futbolcu için Çizme ekibi 50-55 milyon Euro arası bonservis bedeli talep ediyor.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 19:33 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, Inter'e veda ediyor! Bonservis bedeli belli oldu
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Inter ile bu sezon sakatlıklarla boğuşsa da verimli günler geçiren Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

Calciomercato.it'in haberine göre; milli yıldızımız, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi.

INTER EN AZ 50 MİLYON EURO BEKLİYOR

Bayern Münih'in tecrübeli futbolcuya ilgisi olduğunu bilen Çizme yönetimi, bu transferden 50-55 milyon Euro arası bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Çizme ekibi ile tüm kulvarlarda 29 maça çıkan başarılı orta saha, 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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