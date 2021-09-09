Star.com.tr 9 Eylül 2021 Perşembe 23:32 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 23:40

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takımımızın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyetinde gösterdiği performans olay konusu oldu. İtalya'da gösterdiği performansı Türkiye Milli Takımı'nda gösterememesi kalite tartışmalarına konu oldu. İtalyanlar Hakan için, "Hakan'ın yapması gereken kendini önemli bir yetenekten bir kahramana dönüştürmek." yorumunu yaptı.

"HAKAN ÇALHANOĞLU OYUNDAN KAYBOLMA EĞİLİMİ GÖSTERDİ"



Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınından Calciomercato.com'da Hollanda karşısındaki performansı değerlendirildi. Hakan için şu sözler yazıldı:

Inter, gerçek Hakan Çalhanoğlu'nun Genoa ile ilk maçındaki performansına hayran kaldı. İtalyanlar şimdi daha fazla devamlılık bekliyorlar. Hollanda'ya karşı 6-1'lik maçta Hakan Hollanda'ya teslim olan son kişiydi. Ancak bu Türkiye'nin kaptanı ve yıldızı olarak, Avrupa Şampiyonası'nda ve Hollanda'ya karşı oyunun kalbinden kaybolma eğilimi gösterdi. Ortaya çıkmak, rakip seviye atladığında Milan tarafından zaten biliniyor. Bu, orta saha oyuncusunun Inter formasıyla atması gereken son adım. Hakan'ın yapması gereken kendini önemli bir yetenekten bir kahramana dönüştürmek. Artık saklanma zamanı değil çünkü Türkiye'nin aksine Inter'de onun yerini almak için pençe atan başka takım arkadaşları da var."

INZAGHI İSE ÖVGÜLER DİZİYOR

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Genoa karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Inter'in yeni teknik direktörü Hakan'ı şu sözlerle övmüştü: "Hakan her zaman hayran olduğum bir oyuncu. Ne zaman ona karşı oynasam midem ağrıyordu. Ona sahip olmak bir zevk, onu Inter'e kazandırmak büyük bir transfer başarısı. Oyuncunun kendisinin bile ne kadar güçlü olduğunu gerçekten bildiğini düşünmüyorum." demişti.