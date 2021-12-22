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Spor

Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı! Tarihi rekor sonrası büyük şaşkınlık

Hakan Çalhanoğlu İtalya Serie A'da gösterdiği performansla büyük bir başarı elde ederken Inter'in 71 yıl sonra gelen rekorunda pay sahibi oldu. Hakan Çalhanoğlu bu sezon 5 kez duran toptan asist yaparak Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nde bu rakama ulaşan ilk futbolcu oldu.

Star.com.tr22 Aralık 2021 Çarşamba 07:43 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 07:43
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Inter'in 71 yıl sonra kırdığı gol rekorunda takıma büyük katkı sağlayan Hakan Çalhanoğlu bu sezon ligde çıktığı 16 maçta 6 gol 7 asistlik performans gösterdi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

İtalyan eski forvet oyuncusu Massimo Maccarone, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için Sky Sport'ta yorumlarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu'nun performansının oldukça başarılı olduğunu belirten Massimo Maccarone şu yorumlarda bulundu: "Hakan iyi gidiyor, beni en çok şaşırtan Hakan ve Dzeko oldu. Edin takıma harika bir denge verdi, bu takım için çok önemli. O sadece gol atmayı değil, orta saha oyuncularını gol atmaya göndermeyi de düşünüyor. O zaman Hakan da gol atıyor."

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER'İ 71 YIL SONRA BAŞARDI

Hakan Çalhanoğlu'nun asistini yaptığı ve Perisic'in kaydettiği gol, Inter'in bu takvim yılındaki 100. golü oldu. Inter, tarihinde ilk kez bu rakama ulaşırken, İtalya'da bu rakama 1950'de ezeli rakibi Milan ulaşmıştı. Milan, o sezon 120 gol kaydetmişti.

INTER ZİRVEDE

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A'da şampiyon tamamlayan Inter bu sezonda 18 haftada topladığı 43 puanla zirvede bulunuyor. Inter'in en yakın takipçisi 39 puanla Napoli ve Milan.

Star.com.tr

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