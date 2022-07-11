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Spor

Hakan Çalhanoğlu kariyerinin imzasını atıyor! Dünya devi transferi bitirdi

Hakan Çalhanoğlu, kariyerinin imzasını atmaya hazırlanıyor. Hakan Çalhanoğlu için Inter ile Manchester United'ın anlaşmaya yakın olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Temmuz 2022 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
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Inter'de başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, Manchester United yolunda. İtalyan ekibinin Hakan Çalhanoğlu için İngiliz kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu ve transferin önümüzdeki günlerde biteceği öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU, İNGİLTERE'YE GİDİYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor. Milli oyuncunun transferi için Manchester United ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecek.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için İtalyan ekibine 35 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla geçtiğimiz sezon 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3357 dakika süre aldı. 28 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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