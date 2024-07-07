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Spor

Hakan Çalhanoğlu: Keşke geri çekilmeseydik

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ettiğimiz maçın ardından üzüntüsünü dile getirdi.

7 Temmuz 2024 Pazar 00:43 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu: Keşke geri çekilmeseydik
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A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Hollanda'ya 2-1 kaybettiğimiz EURO 2024 çeyrek final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine teşekkür ederek başlayan Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

"KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK..."

İkinci yarıda geri çekildiklerini söyleyen Hakan, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." sözlerini sarf etti.

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