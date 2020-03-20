Hakan Çalhanoğlu: ''Koronayı ilk etapta ciddiye almadım''

20 Mart 2020 Cuma 23:26 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 23:26

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Milan modern bir şehir, herkes ciddiye almamış olabilir. İnsanlar gidişatına göre ciddiye almaya başladı. Kimse evinden dışarı çıkmıyor. İnsanlar balkonlarda müzik açıp eğleniyor, kendilerini motive etmeye çalışıyorlar."

"Almanya'da Mannheim'dayım, sokağa çıkma yasağı muhtemelen Pazartesi başlayacak. İnsanlar şimdilik sokağa çıkıyor ama bugün tüm dükkanları kapattılar, polisler kontrol ediyor. Herkes kurallara uymuyor, yapacak bir şey yok."



KURALLARA UYMAMIZ LAZIM

"Ben bile ciddiye almadım koronayı ilk etapta. Allah Allah, nasıl dışarı çıkmayacağım dedim ama çoluğumuz, çocuğumuz var, haberleri okudukça korkmaya başladım. Yukarıdan gelen kurallara uymamız gerekiyor, doktorlar her şeyi bizden iyi biliyor, saygı duymalıyız.



Pazartesi Milan'a geri dönmem lazımdı, 31'ine kadar uzattılar, mesaj geldi. Zlatan bir kampanya başlattı, İtalya'da durum çok kötü. Biz de takım olarak bu kampanyaya katıldık."



MİLAN'DA YAKALANAN OLMADI

Afrika'ya uçan da, Fransa'ya uçan da var, geri dönüşümüz nasıl olacak, ben de bilmiyorum. Her gün haberlerden takip ediyoruz, biz de beklemedeyiz. Ailesini düşünen de çok kişi var, ülkesinde olan çok var.



Milan'da takımda çok şükür kimse yakalanmadı koronaya. Her gün bize evden çıkmayın, ciddiye alın bu konuyu diyorlar. Kalabalık ortamlarda olmamaya çalışın, elinizi dezenfekte edin diyorlar. Biz de doktorlardan gelen uyarılara uymaya çalışıyoruz.



MAAŞLARIMIZI ALIYORUZ

Bize program yolladılar, Whatsapp'ta grup var. Çalışmaları bize yolladılar. Özel olarak çalışıyoruz. Futbol okulunda tek başıma çalışıyorum ben, kimseyi yanıma alamıyorum, kurallara uymaya çalışıyorum. Yarın olsa, 90 dakika oynarım. Futbolu özledim, insan özlüyor. Fiziksel olarak bir kaybım yok, kendimi fit tutuyorum, çalışıyorum. Her şeyden önce sağlık. Bir yandan seviniyorum, çok sakat oyuncumuz vardı milli takımda. Onların olmaması üzücüydü.

Güzel bir aile havası yakalamıştık. Bu sene oynamak isterdik, seneye ertelendiği için üzgünüz. Merih, Yusuf, Cenk... Biz iyi bir takımız. Geri dönsünler, onlar da bize lazım. Ekonomi konusunda ne söylesem yalan. Şu anda tabii ki herkes etkileniyor ama çekip gideceğim diyen yok. Ben de İtalya'nın arkasındayım Türk olarak, yardım etmeye çalışıyoruz. Biz maaşımızı alıyoruz, her şey gayet normal.





