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Spor

Hakan Çalhanoğlu krizi: İşler tersine döndü! Faturayı sert kestiler

Hakan Çalhanoğlu için işler İtalya'da tersine döndü. Inter'de sezona iyi bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, düşüşe geçen performansıyla gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi20 Mart 2022 Pazar 22:21 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 22:21
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Hakan Çalhanoğlu, Inter'de sezona müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni toplamış ve birçok Avrupa kulübünün de dikkatini çekmeyi başarmıştı. Son haftalarda performansı düşüşe geçen Hakan Çalhanoğlu, son oynanan Fiorentina maçının ardından İtalyan basınında eleştirilerin hedefi oldu.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

HAKAN ÇALHANOĞLU VE INTER SERBEST DÜŞÜŞE GEÇTİ

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'da son 7 maçta 2 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Inter'in bu düşüşünün yanı sıra Hakan Çalhanoğlu'nun performansında da düşüş yaşandı.

FATURAYI HAKAN ÇALHANOĞLU'NA KESTİLER

Inter, son olarak Serie A'nın 30. hafta mücadelesinde evinde Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Alınan beraberlik sonrası Hakan Çalhanoğlu eleştirilerin hedefi oldu. İtalya basınında yer alan haberlere göre; Hakan Çalhanoğlu, sahanın en kötüleri arasındaydı. Milli oyuncu için, "Türk futbolcu tam bir hayal kırıklığı oldu ve sahada şaşkın görünüyordu. Takıma pratikte hiçbir zaman yardım etmedi ." ifadelerine yer verildi.

"HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ"

İtalyan basınında yer alan haberlerde Hakan Çalhanoğlu'nun Fiorentina maçında sahada kaybolduğu belirtilirken, "Hücumda çok işe yaramadı. İleriye dönük çok az pozisyon üretti." ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 9 asistle katkıda bulunurken ligdeki son 6 maçta skora etki edemedi.

Star Gazetesi

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