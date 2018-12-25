Hakan Çalhanoğlu Leipzig'e transfer oluyor

24 yaşındaki oyuncunun devre arasında İtalyan ekibi Milan’dan ayrılacağı ve Bundesliga’ya geri döneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 21 milyon euroya Bayer Levekusen’den Milan’a giden Hakan için Leipzig, 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Tarafların anlaşması durumunda tecrübeli orta saha sezonun ikinci yarısında Bundesliga’da oynayacak.

(Gunes)