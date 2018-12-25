Hakan Çalhanoğlu Leipzig'e transfer oluyor
MİLLİ futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun İtalya macerası kısa sürecek.
24 yaşındaki oyuncunun devre arasında İtalyan ekibi Milan’dan ayrılacağı ve Bundesliga’ya geri döneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl 21 milyon euroya Bayer Levekusen’den Milan’a giden Hakan için Leipzig, 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Tarafların anlaşması durumunda tecrübeli orta saha sezonun ikinci yarısında Bundesliga’da oynayacak.
(Gunes)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.