Hakan Çalhanoğlu Milan ile masaya oturdu

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:24

26 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi uzatma yapılmazsa 2021 yazında sona eriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar yeniden buluştu. Hakan'ın menajeri ile Milan'ın yönetim kurulu arasında görüşme gerçekleşti.

Milan ile anlaşma çabaları devam ederken, Manchester United'la olan görüşmeler ise bir süredir durdu. Hakan Çalhanoğlu tarafı ile Milan arasındaki en büyük problem maaş konusunda anlaşmazlıklar olarak görülüyor.

On numara oyuncusu bu sezon Milan forması ile çıktığı 17 resmi maçta takımına, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.