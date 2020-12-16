İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2020 Çarşamba / 2 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8113
  • EURO
    9,5076
  • ALTIN
    465.703
  • BIST100
    1392.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu Milan ile masaya oturdu
Spor

Hakan Çalhanoğlu Milan ile masaya oturdu

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. Yıldız oyuncunun menajeri, Milan ile yeniden masaya oturdu.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:24 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 19:24
ABONE OL

26 yaşındaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesi uzatma yapılmazsa 2021 yazında sona eriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar yeniden buluştu. Hakan'ın menajeri ile Milan'ın yönetim kurulu arasında görüşme gerçekleşti.

Milan ile anlaşma çabaları devam ederken, Manchester United'la olan görüşmeler ise bir süredir durdu. Hakan Çalhanoğlu tarafı ile Milan arasındaki en büyük problem maaş konusunda anlaşmazlıklar olarak görülüyor.

On numara oyuncusu bu sezon Milan forması ile çıktığı 17 resmi maçta takımına, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.