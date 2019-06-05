Hakan Çalhanoğlu: Milan'da kalacağım

Hakan Çalhanoğlu geleceği hakkında konuştu! Spor Toto Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan milli futbolcu HakanÇalhanoğlu, TRT Spor'a geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hakan, Milan'dan ayrılacak mısın sorusuna, "Gelecek sezon da Milan'da kalacağım." ifadelerini kullandı.

İtalyan ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan bu sezon Milan ile çıktığı 46 maçta 4 gol, 13 asist kaydetti.