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Spor

Hakan Çalhanoğlu, Mourinho'nun Roma'sını yıktı

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter deplasmanda Roma'yı 2-0'lık skorla mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 21:20 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu, Mourinho'nun Roma'sını yıktı
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İtalya Serie A 34. hafta maçında Inter, deplasmanda Roma ile karşılaştı.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı Inter 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyete getiren golleri 33. dakikada Dimarco ve 74. dakikada Romelu Lukaku kaydetti.

Inter'de milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, maça 11'de başladı ve 71 dakika sahada kaldı. Roma forması giyen Zeki Çelik ise cezası sebebiyle maçta forma giyemedi.

Inter Ligde üst üste 4. galibiyetini alırken, Roma'nın 4 maçlık galibiyet hasreti sürdü.

Alınan bu sonuçla birlikte Inter puanını 60'a çıkardı. Roma ise 58 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Sassuolo ile karşılaşacak. Roma, Bologna deplasmanına gidecek.

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