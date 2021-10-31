İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2021 Pazar / 23 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5907
  • EURO
    11,1573
  • ALTIN
    550.024
  • BIST100
    1522.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu oynadı, Inter, Udinese'yi 2 golle geçti
Spor

Hakan Çalhanoğlu oynadı, Inter, Udinese'yi 2 golle geçti

İtalya Serie A'nın 11. haftasında son şampiyon Inter, evinde Udinese'yi 2-0 mağlup etti. Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 70 dakika forma giydi.

AA31 Ekim 2021 Pazar 18:06 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 18:06
ABONE OL

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında Inter, Udinese'yi 2-0 mağlup etti.

Son şampiyon Inter, ligde orta sıralarda yer alan Udinese'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Inter, Joaquin Correa'nın 60. ve 68. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçın 70. dakikasında yerini Arturo Vidal'a bıraktı. Udinese'de ise Tolgay Arslan, 70. dakikada Jean-Victor Makengo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Inter puanını 24'e çıkararak ligde üçüncü sıradaki yerini korurken, Udinese ise 11 puanda kaldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.