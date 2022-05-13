Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan Milano Başkonsolosu'na ziyaret

Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcularla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Çok zamandır aklımdaydı. Salgın yüzünden yapamadığım pek çok şeyden biriydi. Oyuncularımızla hemen hemen her konuda konuştuk." dedi.

Başkonsolos Uludüz, önceki gün Inter'in Juventus'u 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı kazanmasında attığı penaltı golüyle büyük rol oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Merih Demiral'ı tebrik ettiğini aktardı.

İtalya'da farklı spor dallarında yer alan başarılı Türk sporcuların sayısının son dönemde arttığını, bunun da kendilerini gururlandırdığını belirten Uludüz, "Onlar, Türk insanının güler yüzünü, başarısını, sempatisini, rekabetçiliğini, dinamik yapısını, genç toplum olmamızı yansıtıyorlar. Buradaki Türkler için de önemli ve gurur kaynağı olduklarını söyledim. Kendilerini 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet ettim." diye konuştu.