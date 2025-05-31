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Spor

Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde sahnede

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde bu gece PSG ile kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'daki dev mücadele saat 22.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Akşam31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:08 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, Şampiyonlar Ligi finalinde sahnede
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, bugün Fransa devi PSG ile karşılaşıyor. Avrupa'nın en büyüğü olmak isteyen iki ekibin maçı, saat 22.00'de TRT 1'den naklen yayınlanacak. Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'nın ev sahipliğini yapacağı fi nali, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Hakan'ın takımı Inter, 2 sezon önce İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nde, Manchester City'e 1-0 yenilerek veda etmişti. İtalyan devi bu sefer kupayı müzesine götürmek istiyor. Devler Ligi'nde ilk kez uygulanan lig aşamasını 4. bitiren Inter; çeyrek fi nalde B.Münih'i, yarı fi nalde de Barcelona'yı elemişti. PSG ise lig aşamasında 15. sırada olmasına rağmen; Play-Off'ta Brest'i, son 16'da Liverpool'u, çeyrek fi nalde A.Villa'yı ve yarı fi nalde Arsenal'i eleyerek fi nale ulaştı. Daha önce birbirlerine rakip olmayan iki takımda Inter 4., PSG ise ilk Şampiyonlar Ligi kupasını hedefliyor. İkinci kez fi nal oynayacak olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu da kazanması halinde bu mutluluğu ilk kez yaşayacak.

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