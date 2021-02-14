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Spor

Hakan Çalhanoğlulu Milan şampiyonluk yolunda yara aldı

İtalya Serie A'nın 22. haftasında lider Milan, deplasmanda Spezia'ya 2-0 yenildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da maçta forma giydi.

AA14 Şubat 2021 Pazar 01:03 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 01:03
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La Spezia kentinde oynanan müsabakada, ligde orta sıralarda yer alan Spezia, şampiyonluk mücadelesi veren Milan'ı ağırladı.

Maçın ilk yarısı, iki takımın karşılıklı tehlikeli ataklarıyla geçerken, gol sesi çıkmadı ve 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Spezia, 56. dakikada Giulio Maggiore ile 1-0 öne geçti.

67. dakikada Simone Bastoni, Spezia adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Spezia, lider Milan'ı 2-0 mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı.

Bu galibiyetle Spezia ligde puanını 24'e çıkarırken, 14. basamağa yükseldi. Haftayı puansız kapatan 49 puanlı lider Milan ise bu sezonki 3. yenilgisini Spezia karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı.

Bu arada, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 83 dakika forma giyerken, daha sonra yerini Samuel Castillejo'ya bıraktı.

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