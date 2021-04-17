İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2021 Cumartesi / 5 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'na dev talip! Fransız kulübü...
Spor

Hakan Çalhanoğlu'na dev talip! Fransız kulübü...

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na dünya devi Paris Saint-Germain talip oldu. Fransız ekibi Hakan Çalhanoğlu'na resmi teklifte bulunacak.

17 Nisan 2021 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:31
ABONE OL

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ve kontratı sezon sonunda serbest kalacak olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde flaş bir gelişme yaşanıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Manchester United, Juventus ve Inter'den sonra Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain de devreye girdi. Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Haberde; Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği Hakan'ın 5 milyon euroda ısrarcı olduğu ve şu an için görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Milan'da bu sezon 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.