17 Nisan 2021 Cumartesi 18:19 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 18:31

İtalya Serie A'da Milan forması giyen ve kontratı sezon sonunda serbest kalacak olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun transferinde flaş bir gelişme yaşanıyor.

İtalya basınında yer alan habere göre; Manchester United, Juventus ve Inter'den sonra Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain de devreye girdi. Fransız ekibinin kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı kaydedildi.

Haberde; Milan'ın yıllık 4 milyon euro maaş önerdiği Hakan'ın 5 milyon euroda ısrarcı olduğu ve şu an için görüşmelerin tıkandığı belirtildi.

Milan'da bu sezon 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 7 gol, 11 asistlik performans sergiledi.