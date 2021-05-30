30 Mayıs 2021 Pazar 18:29 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 18:29

İtalya Serie A'da Milan'dan ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile yakından ilgilenen Juventus yıldız oyuncuyla anlaşmaya çok yakın.

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre, 27 yaşındaki milli futbolcumuz önümüzdeki sezon Juventus forması giyebilir. Haberde siyah beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Maximiliano Alegri'nin Hakan'a yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü. İtalyan teknik adamın Juventus yönetimine yıldız futbolcuyu beğendiğini, bonservisi elinde olduğu için ekonomik bir fırsat olarak gördüğünü ve takımın gücüne güç katacağını ilettiği öğrenildi.

Hakan, kırmızı siyahlılarla geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan milli yıldızımız 9 gol, 12 asistlik performans sergiledi.