2 Kasım 2021 Salı 12:00 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 12:00

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Serie A'nın 11. haftasında Udinese'yi konuk etti. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı. Inter'e 3 puanı getiren golleri Joaquin Correa attı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladığı maçta, 70. dakikada yerini Arturo Vidal'e bıraktı. Udinese forması giyen Tolgay Arslan ise 69. dakikada Jean-Victor Makengo'nun yerine oyuna girdi.

ANTONIO CASSANO'DAN HAKAN ÇALHANOĞLU ELEŞTİRİSİ

Inter'in galibiyetine rağmen Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan futbol otoriteleri tarafından yetersiz bulundu. Bu isimlerden birisi de kariyerinde Real Madrid, Inter ve Milan gibi dünyanın en iyi takımları bulunan Antonio Cassano... Eski futbolcu, Inter - Udinese maçını analiz ederken Hakan Çalhanoğlu'nu sert bir şekilde eleştirdi.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ÇOK EMEK HARCIYOR AMA..."

Cassano karşılaşmayla ilgili yaptığı yorumda "Inter izlemeye değer olmayan bir Udinese'yi yendi. Udinese felaketti çünkü topun gerisinde oynadılar. Joaquin Correa iki harika gol attı, özellikle ilk golü harikaydı. Alexis Sanchez'i Lautaro Martinez ve Edin Dzeko'nun arkasında görmek isterim ancak ortada oynuyor. Hakan Çalhanoğlu ise çok emek harcıyor ancak ondan oyun bekliyorum. Onun yerine gereksiz şeyler yapıyor." ifadelerini kullandı.

11 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla 11 resmi maça çıktı ve 1 gol atıp, 3 de asist yaptı. Milli futbolcu 663 dakika sahada kaldı.

Inter, Serie A'da Napoli ve Milan'ın 7 puan gerisinde, 24 puanla 3. sırada bulunuyor. Udinese ise 11 puanla 14. basamakta yer alıyor.