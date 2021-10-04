Star.com.tr 4 Ekim 2021 Pazartesi 08:40 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 08:40

İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu için işler iyi gitmiyor. Sezon başında Milan'dan ezeli rakip Inter'e transfer olan milli futbolcu sezona gol ve asitle başlamıştı. Daha sonrasında düşüşe geçen Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınında eleştiriler yazılırken Sassuolo maçının ardından teknik direktör Simone Inzaghi de eleştirilerde bulundu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU ARTIK BÜYÜMELİ"



Sassuolo ile oynanan son maçın ardından konuşan Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'na yüklendi. Inzaghi, "Hakan Çalhanoğlu herkesin büyümesi gerektiği gibi o da büyümeli. Atalanta maçı başta olmak üzere mükemmel maçlar çıkardı. Bu gece ise presleri biraz düştü. O çok istediğim bir oyuncu ve bize çok şey verecek. Ancak toparlanmalı ve büyümeli. Bu gece lige mesajımızı gönderdik, zirvede kalmak istiyoruz. Ama diğerlerine bakmak için henüz erken." diye konuştu.



HAKAN ÇALHANOĞLU 57 DAKİKA GÖREV ALDI



Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Sassuolo karşısında 57 dakika sahada kaldı. Maç sonu preslerde eksik kaldığını belirten teknik direktör Inzaghi milli yıldızın yerine Vidal'i oyuna dahil etti.

Öte yandan İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu için, sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra son maçlarda kendini tekrar edemediğini ve formayı kaptırdığını belirtmişti. Formasına yeniden ligde kavuşan milli yıldız 57. dakikada oyundan çıktıktan sonra formayı tekrardan tehlikeye attı. Hakan son oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da yedek kalmıştı.