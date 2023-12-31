Serie A' da Inter formasıyla gösterdiği performansla Avrupa'nın en elit orta sahaları arasına adını yazdıran Hakan Çalhanoğlu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımının finale yükselmesinde ve ligdeki şampiyonluk yarışında en etkili isimlerden biri olmayı başarmıştı. 2023'ün son günlerine girilirken yapılan değerlendirme sonucunda, milli yıldız istikrarlı oyununun karşılığını alamadı.

HAKAN ÇALHANOĞLU LİSTEDE YOK

Avrupa'nın futbolda en prestijli araştırma gruplarından olan CIES Football, 2023 yılının en iyi defansif orta sahalarını değerlendiren bir liste açıkladı. 10 kişinin bulunduğu listede Serie A'dan tek bir futbolcu yer aldı. O isim, 2022-2023 sezonunu Napoli formasıyla şampiyon olarak geçiren Stanislav Lobotka oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun 10 en iyi isim arasında yer almaması İtalyan basını tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ZİRVE İSPANYOL YILDIZ RODRI'NİN

CIES Football'un belirlediği listenin 1. Sırasında Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri yer alıyor. Bütün kupalara ambargo koyan İngiliz ekibinde kariyer sezonunu yaşayan Rodri'yi rekor bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan Declan Rice ve Real Madrid'in genç futbolcusu Eduardo Camavinga takip etti.

Star Gazetesi