Star.com.tr 13 Haziran 2021 Pazar 18:32 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 18:33

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İspanya'dan sürpriz talip çıktı. La Liga şampiyonu Atletico Madrid Hakan için devreye girdi. Sky Sport'un haberine göre İspanyol ekip 3 milyon euro maaş 3 milyon euro da imza parası teklif etti. Madrid ekibi Rodrigo de Paul transferinde sorun yaşaması halinde Hakan'a imza attırmayı hedefliyor.

9 GOL 12 ASİST



Milan kulübe Hakan Çalhanoğlu'na son teklifini 4.5 milyon euro yıllık maaş olarak iletmişti. Hakan ise kırmızı siyahlı ekibe EURO 2020 sonrasında cevap vereceğini söylemişti. Milli futbolcu bu sezon Milan ile 43 resmi maça çıktı ve 9 gol - 12 asistlik bir performans gösterdi.