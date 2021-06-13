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Spor

Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip! 6 milyon euro yıllık ücret

İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid talip oldu. 3 milyon euro yıllık ücret 3 milyon euro da imza parası teklif eden İspanyol ekip Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Star.com.tr13 Haziran 2021 Pazar 18:32 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 18:33
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İtalya Serie A'da Milan ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için İspanya'dan sürpriz talip çıktı. La Liga şampiyonu Atletico Madrid Hakan için devreye girdi. Sky Sport'un haberine göre İspanyol ekip 3 milyon euro maaş 3 milyon euro da imza parası teklif etti. Madrid ekibi Rodrigo de Paul transferinde sorun yaşaması halinde Hakan'a imza attırmayı hedefliyor.

9 GOL 12 ASİST

Milan kulübe Hakan Çalhanoğlu'na son teklifini 4.5 milyon euro yıllık maaş olarak iletmişti. Hakan ise kırmızı siyahlı ekibe EURO 2020 sonrasında cevap vereceğini söylemişti. Milli futbolcu bu sezon Milan ile 43 resmi maça çıktı ve 9 gol - 12 asistlik bir performans gösterdi.

Star.com.tr

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