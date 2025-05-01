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Spor

Hakan Çalhanoğlu'nda Inter taraftarına çağrı!

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona ile 3-3 berabere kalan Inter'in başarılı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara çağrıda bulundu.

HABER MERKEZİ1 Mayıs 2025 Perşembe 12:10 - Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu'nda Inter taraftarına çağrı!
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Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona'ya konuk oldu. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Inter'in son golünde asisti yapan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmanın ardından taraftarına çağrıda bulundu.

Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haftaya evimizdeyiz. Stadda veya evde nerde olurlarsa olsunlar tüm taraftarlarımızla bütünleşip hep beraber mücadelemizi ortaya koyacağız. Forza Inter." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun paylaşımı taraftarından büyük ilgi görürken kısa sürede 150 binin üzerinde beğeni aldı.

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