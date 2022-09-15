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Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'e kötü haber

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği açıklandı.

AA15 Eylül 2022 Perşembe 17:53 - Güncelleme:
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını bildirdi.

Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.

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