Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde Galatasaray ile anılmaya başlarken, yıldız ismin babası Hüseyin Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından oğlunun fotoğraflarını paylaşan Hüseyin Çalhanoğlu, paylaşıma "İnşallah bir gün Galatasarayımıza gelirsin" notunu düştü. Bu mesaj, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Çalhanoğlu ailesinin sarı-kırmızılı kulübe olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun adı, yaz transfer döneminde Galatasaray'ın listesinde yer aldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.