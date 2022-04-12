Hakan Çalhanoğlu'nun müthiş değişimi! Bambaşka bir kimliğe büründü

Hakan Çalhanoğlu, Inter'in Verona'yı 2-0 yenerek liderliğe bir adım daha yaklaştığı maçta bu kez sadece hücuma olan katkısıyla değil, savunma yönüyle de dikkat çekti. Verona maçında mükemmel bir performans sergileyen Türk orta saha oyuncusu, oyunda kaldığı 83 dakika boyunca defansa katkısıyla göz doldurdu.

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HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN ÜST DÜZEY PERFORMANS

İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu'nun topsuz oyunda gösterdiği performans için "üst düzey" yorumu yapıldı. Milli futbolcunun hem topa sahip olunmayan anlardaki hareketlerinin hem de ikili mücadelelerdeki etkinliğinin haftalar geçtikçe çok fazla geliştiğinin altı çizilirken, 28 yaşındaki oyuncunun bu hali için "Sezon başındaki 'şaşkın' Çalhanoğlu'nun uzak akrabası" ifadeleri kullanıldı.

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SAVUNMA YÖNÜNÜ ÇOK GELİŞTİRDİ

Türk futbolcunun, takım arkadaşları Marcelo Brozovic ve Nicolo Barella ile birlikte Serie A'daki en etkili orta saha üçlüsünü oluşturduğu belirtilirken, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gelişinden bu yana sahadaki yeni rolünün temel bir gerekliliği olan savunma yönünü geliştirdiği vurgulandı.

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BARELLA'YI GERİDE BIRAKTI

Hakan, Inter - Verona maçında 5 kez top kazanırken, 5 kez de ikili mücadeleden galip çıktı ve bu istatistikte savunma yönü kendisinden daha güçlü olan takım arkadaşı Barella'yı geride bıraktı.

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28 MAÇTA 7 GOL, 9 ASİST

Hakan Çalhanoğlu bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 28 maça çıkarken, 7 gol attı ve 9 asist yaptı.

Star Gazetesi