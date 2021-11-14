Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri İtalya'da gündem oldu! Cebelitarık maçı sonrası...

Star.com.tr 14 Kasım 2021 Pazar 08:26 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 08:26

Milli Takım Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Cebelitarık'ı 6-0 ile geçti. Maça orta sahanın ortasında başlayan Hakan Çalhanoğlu oyunda liderliği üstlenirken atak organizasyonlarıı da başlatan isim oldu. Norveç'in Letonya ile 0-0 berabere kalması sonrasında 2. sıraya yükselen Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu maç sonrasında bir paylaşımda bulundu. Paylaşım İtalya'da da ses getirdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: SON BİR HAMLE...

Türkiye Milli Takımı Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçti ve grupta Hollanda'nın ardından ikinci sıraya yükseldi. Maç sonrasında milli yıldız Hakan Çalhanoğlu sosyal medya hesabından, " "Son bir hamle" paylaşımında bulundu. Milli Takım son olarak deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Norveç'e averaj ile üstünlük sağlayan Milliler Karadağ'ı yenmesi durumunda Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

İTALYA'DA GÜNDEM HAKAN ÇALHANOĞLU

İtalyanlar milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Cebelitarık maçında gösterdiği performansla alkışı hak ettiğini belirterek Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasının çok uzak olmadığı yazdı. İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun maç sonundaki "Son bir hamle" paylaşımını ise manşetlere taşıdı.