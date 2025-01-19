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Spor

Hakan Keleş: 1 puan bizim için önemli

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, aldıkları 1 puanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

AA19 Ocak 2025 Pazar 23:21 - Güncelleme:
Hakan Keleş: 1 puan bizim için önemli
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 3-3 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş, aldıkları 1 puanın kendileri için değerli olduğunu belirtti.

Keleş, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Eksik oyuncularına rağmen maça kötü bir başlangıç yapmadıklarını ifade eden Keleş, "Yediğimiz gol, moralimizi bozdu. Konyaspor farkı da açabilirdi. Ancak devre arasında buna bir tepki vermemiz gerektiğini kararlaştırdık. "dedi.

Keleş, geriden gelerek 3-3'ü yakalamanın memnun edici olduğunu aktardı.

Keyifli bir maç olduğunu dile getiren Keleş, "Eksiklerimize rağmen Konya deplasmanından alınan 1 puan bizim için önemli. Önümüzde Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarımız var. Oradan alacağımız puanlarla hedefimiz üst sıralar." diye konuştu.

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