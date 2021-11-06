Hakan Keleş: 3. bölgede problemlerimiz var

DHA 6 Kasım 2021 Cumartesi 17:11 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 17:11

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 0-0 berabere kaldıkları Demir Grup Sivasspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında "Bu ligde her puan önemli. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor" dedi.

Hakan Keleş iyi bir maç çıkardıklarını ve önemli pozisyonlar bulduklarını ifade ederek, "Rakibe çok fazla pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. Puan olarak telafi edemedik. Biz yeni kurulan bir takımız. Bir çok şeyi aştık. 3'üncü bölgede problemlerimiz var. Onu da aştığımız zaman çok daha iyi yere geleceğimizi düşünüyorum. Yine araya girdik. Bizden milli takımlara çok oyuncu gitmiyor. Bu nedenle arada iyi çalışma fırsatı buluyoruz. Yeni bir takım olduğumuz için bize iyi geliyor. Hedefimiz bu ligde kalıcı olabilmek. Ama yeni olmanın zorlukları var. Camia olarak buna biraz daha alışmamız gerekiyor. Bu ligde her puan önemli. Bunun değerini bilmemiz gerekiyor. İyi yerlere gelmek için uğraşıyor, çok çabalıyoruz. Önümüzde içeride oynayacağımız bir maç var, onu aldığımız zaman iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Ligde 2 galibiyet alan iyi yerlere geliyor. Önemli olan fikstürü iyi değerlendirmek. Lig çok uzun maraton. İstikrar önemli. Oyun istikrarımızın iyi olduğunu savunduk, bunun bize iyi şeyler getireceğine inanıyoruz. Gerekli takviyelerle ligin ikinci yarısında çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.